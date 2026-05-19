Суд взыскал с туроператора более 560 тысяч рублей за некачественный отдых

Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело по иску туриста с инвалидностью к крупной туристической компании. Мужчина вместе со своей супругой – оба люди с ограниченными возможностями – купил путевку в зарубежную страну, а при покупке тура они специально обговорили особые условия для комфортного размещения людей с инвалидностью. Однако по прибытии на месте выяснилось, что предоставленный номер и вся инфраструктура отеля не отвечают заявленным требованиям. Попытки решить вопрос с туроператором ни к чему не привели, и тогда пара подала в суд.

Судья встал на сторону истцов и полностью удовлетворил их требования. В пользу супругов взыскали всю сумму, уплаченную за тур, неустойку за нарушение условий договора, компенсацию морального вреда, а также штраф и расходы на оплату услуг представителя. Общая сумма превысила 560 тысяч рублей.

