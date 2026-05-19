При пожаре в Кушнаренковском районе погибли женщина и ее сын

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту гибели двух человек.

В селе Ахметово Кушнаренковского района вечером 18 мая загорелся дом. По данным прокуратуры Башкирии, огонь унес жизни двух человек. В ведомстве сообщили, что пожар в одноэтажном бревенчатом доме на улице Ахмалетдинова начался около 18 часов.

Когда спасатели МЧС потушили пламя, они обнаружили внутри тела двух погибших. Позже личности установили, оказалось, что это 88-летняя местная жительница и ее 53-летний сын.

Исполняющий обязанности прокурора Кушнаренковского района Айнур Ахмедьянов выезжал на место происшествия, чтобы координировать работу оперативных служб и сотрудников полиции. Надзорное ведомство следит за тем, как идет доследственная проверка, и контролирует установление всех обстоятельств трагедии.

