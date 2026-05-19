В Башкирии 26 мая запретят продажу спиртного

Минторг РБ объявил об ограничении продажи алкоголя в день праздника.

В Башкирии введут временный запрет на продажу спиртного. В пресс-службе республиканского министерства торговли сообщили, что алкоголь нельзя будет купить 26 мая. Мера связана с проведением праздника «Последний звонок».

Ограничение не коснется только предприятий общественного питания: в кафе и ресторанах алкоголь можно будет заказать, как обычно.

