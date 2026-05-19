В Уфе перед судом предстанет банда из четырех молодых вымогателей и грабителей

В Уфе перед судом предстанет банда вымогателей и грабителей.

В Уфе закончили расследование уголовного дела против четверых молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Им вменяют сразу несколько тяжких преступлений: вымогательство, грабеж, разбой и угон автомобиля.

Как выяснили следователи, банда действовала с октября 2024 года по апрель 2025 года. Преступники в разных составах нападали на жителей города, всего пострадали восемь человек. Молодые бандидты не только вымогали деньги и забирали документы, но и врывались в чужие квартиры, а также открыто грабили своих жертв.

Часто поводом для нападений служили малозначительные или вовсе выдуманные предлоги. Например, один из самых показательных эпизодов разыгрался в парке «Первомайский». Подозреваемые намеренно спровоцировали конфликт с незнакомыми молодыми людьми, обвинив их в якобы неправильном поведении. После этого они потребовали деньги, и потерпевшим пришлось отдать 32 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении четверых обвиняемых передали в Калининский районный суд. Материалы по еще двум участникам преступной группы выделили в отдельное производство.

