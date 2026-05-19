Следующая рабочая неделя в Башкирии станет короче на один день

Отпуск 27 мая не входит в календарь отдыха, он продлевается на день.

В Башкирии следующая рабочая неделя окажется на день короче обычной. В государственной инспекции труда напомнили, что среда 27 мая – это праздник Курбан-байрам, который в республике считается нерабочим днем.

Если сотрудник возьмет ежегодный оплачиваемый отпуск и на него выпадет 27 мая, этот день не засчитают в число календарных дней отдыха, то есть отпуск автоматически продлится на один день. Кроме того, рабочий день во вторник 26 мая сократят на один час.

Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова пояснила, что для тех, кому все же придется работать в Курбан-байрам (по графику, на вахте и так далее), оплата труда будет вдвойне выше обычной. Привлечь к работе сотрудника, для которого 27 мая является выходным, можно только с его письменного согласия – есть лишь несколько исключений. За такую работу либо платят в двойном размере, либо дают другой день отдыха. Если нет соответствующего приказа и письменного согласия самого работника, он вправе отказаться выходить на работу в свой выходной.

