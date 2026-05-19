В Уфе, Стерлитамаке и Салавате снова введут режим «черного неба»

Из-за погоды в воздухе задержатся выбросы заводов и машин.

В трех крупных городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – снова введут режим неблагоприятных метеоусловий, известный как «черное небо».

По данным Башгидрометцентра, он начнет действовать с 20 часов 19 мая и продлится до 20 часов 20 мая. Это значит, что из-за особенностей погоды в приземном слое воздуха станут накапливаться вредные выбросы от промышленных предприятий и автомобилей.

