Росреестр Башкирии предупредил об опасности покупки земли без четких границ

Перед покупкой земли закажите выписку из ЕГРН и проверьте координаты. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Росреестра по Башкирии предупредило граждан о серьезных рисках при сделках с участками, у которых не установлены границы. Неопределенность координат может обернуться соседскими конфликтами или даже потерей земли. Если начать строить дом на таком участке, есть риск, что объект окажется на чужой территории либо попадет в зону, где возводить здания запрещено, предупредили в управлении.

Чтобы обезопасить покупателей, с 1 марта 2025 года в закон «О государственной регистрации недвижимости» внесли поправки. Теперь Росреестр приостанавливает любые регистрационные действия, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений о границах участка. Поставить на учет здание, сооружение или недострой, а также оформить права на них не получится, если земля под этими объектами не имеет учтенных границ.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по РБ Сергей Полин подчеркнул, что установление границ – это реальная правовая защита собственника. Перед любой сделкой специалисты советуют заказать расширенную выписку из ЕГРН. Если в ней не окажется координат, нужно обратиться к кадастровому инженеру, чтобы провести межевание.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.