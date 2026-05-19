В Зилаирском районе Башкирии зафиксировали лесной пожар

С начала года в Башкирии возникло 8 лесных пожаров.

В Зилаирском районе Башкирии загорелся лес. Об этом сообщил республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, за минувшие сутки вспыхивала сухая трава в Бакалинском и Абзелиловском районах.

Всего с начала 2026 года в республике зарегистрировали 8 очагов лесных пожаров и 162 возгорания сухой растительности. Огонь прошел по общей площади больше 225 гектаров.

