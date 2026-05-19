Синоптики сообщили, когда в Башкирии спадет 30-градусная жара

В Башкирии установилась жаркая погода, но продлится она недолго

В Башкирии установилась жаркая погода: столбики термометров днем поднимаются до 30-градусной отметки. Синоптики сообщили, что зной в республике продлится недолго.

По данным специалистов, уже в среду, 20 мая, в регион заглянут осадки. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на севере республики. А уже на следующий день, 21-го числа, через Башкирию начнет проходить холодный фронт с севера.

– Температура воздуха понизится ночью до +8, +13°, днем до +19, +24°. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, – передали в региональном Гидрометцентре.

