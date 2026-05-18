44,7 млрд рублей направят в Башкирии на ремонт, строительство и содержание дорожной сети

На строительство, ремонт и содержание дорожной сети региона выделено 44,7 млрд рублей

Министр транспорта Башкирии Любовь Минакова на «Транспортном часе» в правительстве республики доложила о планах дорожного ремонта на 2026 год. В нормативное состояние приведут участки региональных и межмуниципальных трасс общей протяжённостью 570 километров, а также 23 моста.

На строительство, ремонт и содержание дорожной сети региона выделено 44,7 млрд рублей, из которых 7,2 млрд поступят из федерального центра. Порядка 8 млрд рублей направят на модернизацию дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — это позволит отремонтировать около 200 км трасс.

В Уфе крупнейшими инфраструктурными объектами года станут реконструкция улицы Пугачёва и строительство второй очереди Восточного выезда, которая свяжет его с улицей имени города Галле. До конца года также обновят 800-метровый участок улицы Рабкоров. В историческом центре приступили к реконструкции улицы Октябрьской Революции на отрезке от Цюрупы до Новомостовой. Также продолжат обновлять тротуары на Советской и Ленина. В развивающихся районах — Дёмском и Затоне-Восточном — построят новые улицы.

