В Стерлитамаке зоовыставку запланировали на 25 дней при разрешённых четырёх

В башкирском городе Стерлитамаке организатор зоовыставки нарушил федеральное правило: запланировал мероприятие длительностью в 25 дней, в то время как в России разрешено не более четырех. Об этом сообщил Россельхознадзор республики. Ведомство обнаружило нарушение при мониторинге соцсетей, увидев пост с анонсом события «ВКонтакте».

РСХН объявил организатору выставки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

