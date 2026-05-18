НовостиОбщество18 мая 2026 15:41

В Стерлитамаке зоовыставку запланировали на 25 дней при разрешённых четырёх

Россельхознадзор обнаружил нарушение по посту во «ВКонтакте» и вынес предостережение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: РСХН

В башкирском городе Стерлитамаке организатор зоовыставки нарушил федеральное правило: запланировал мероприятие длительностью в 25 дней, в то время как в России разрешено не более четырех. Об этом сообщил Россельхознадзор республики. Ведомство обнаружило нарушение при мониторинге соцсетей, увидев пост с анонсом события «ВКонтакте».

РСХН объявил организатору выставки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

