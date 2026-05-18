Силовики пришли за 86 жителями Башкирии и других регионов России за связи с украинскими спецслужбами

В России МВД, ФСБ И СК задержали сразу 86 жителей Башкирии и других регионов. Украинские спецслужбы использовали их при организации незаконных каналов связи для подготовки диверсий. Об этом сообщила официальные представитель МВД Ирина Волк.

Задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Башкирии, Мордовия, Чувашии, Удмуртии, Алтайском крае, Архангельской, Владимирской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Как уточнила Ирина Волк, 34 гражданина России и двое иностранцев подозреваются в незаконном администрировании сим-боксов. Это специализированное оборудование для установки, хранения и одновременного использования десятков или сотен сим-карт. Еще 15 россиян могут быть причастны к незаконному распространению мобильных номеров, которые использовались для регистрации аккаунтов в интернете. Всего силовики изъяли более 50 сим-боксов и 8 тысяч (!) сим-карт.

Кроме того, в ряде регионов были задержаны еще 37 россиян. Их подозревают в поджогах по заданию украинских спецслужб. Речь идет о повреждении объектов связи, транспортной и топливно-энергетической инфраструктур, офисов банков, а также служебного и личного имущества. Как объяснила Ирина Волк, многие из этих задержанных общались в группах для знакомств с девушками и по их просьбе пересылали им координаты школ, ТЦ и адресов проживания.

– Затем посредством интегрированных в сим-боксы абонентских номеров на связь с мужчинами выходили лжесотрудники российских правоохранительных органов. Они сообщали, что переданные координаты использованы ВСУ для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику они склоняли вербуемых лиц к совершению противоправных действий. Предлогом зачастую выступала проверка антитеррористической защищенности объектов посягательств и участие в иных оперативных мероприятиях, – рассказала Ирина Волк.

