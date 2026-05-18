НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:00

В Башкирии 23-летнего жителя Удмуртии приговорили к 16 годам строгого режима

Молодого человека признали виновным в сбыте наркотиков
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Часть наркотиков молодые люди хранили в машине, квартире и одежде для последующего сбыта.

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Стерлитамакский городской суд Башкирии рассмотрел уголовное дело против 23-летнего жителя Удмуртской Республики. Молодого человека обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, подсудимый вместе с неустановленными лицами и двумя сообщниками действовал через интернет. В марте прошлого года они разложили 127 пакетиков с наркотиком на территории Стерлитамакского района, а оставшуюся часть запрещенных веществ хранили в автомобиле, квартире и даже в одежде, чтобы сбыть. В тот же день парня задержали сотрудники полиции.

Молодой человек признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей.

