В Башкирии пропал 33-летний Инзиль Мадиев

Пропавший нуждается в медицинской помощи, волонтеры просят помочь.

В Краснокамском районе Башкирии разыскивают 33-летнего Инзиля Мадиева. Житель села Новонагаево вышел из дома 16 мая 2026 года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в темно-зеленый камуфляжный костюм, черные сланцы и черную бейсболку. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает, где может находиться Инзиль Мадиев, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Волонтеры также обращаются за помощью добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.