В Башкирии победители олимпиад и их наставники получают до 300 тысяч рублей

В Башкирии выстроили многоуровневую систему поощрения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также их учителей. Об этом на оперативном совещании правительства доложил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

Так, в городах и районах действуют разные формы поощрения. Например, в Кармаскалинском районе победители регионального этапа и их наставники получают 100 тысяч рублей, а призеры – 15 тысяч. В Аскинском, Илишевском и Мечетлинском районах одаренным детям платят ежемесячные стипендии.

В Благовещенском районе школьникам выдают жилищные накопительные сертификаты – от 3 до 10 процентов стоимости жилья. За победу в заключительном этапе олимпиады добавляют стимулирующие выплаты до 50 тысяч рублей.

В Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском сложилась система поощрения наставников. В Октябрьском учитель, подготовивший победителя регионального этапа, получает 20 тысяч рублей, а за призера или победителя заключительного этапа – 50 тысяч.

Министр добавил, что с 2018 года указом главы Башкортостана утверждены республиканские премии. С 2024 года по поручению Радия Хабирова суммы увеличили вдвое. Теперь победители и их наставники получают по 300 тысяч рублей, а призеры и подготовившие их педагоги – по 150 тысяч рублей.

