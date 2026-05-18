В Башкирии 22 и 27 мая изменится график движения электричек

В Башкирии изменится график движения электричек.

Жителей Башкирии предупредили о временных изменениях в расписании пригородных поездов. Они связаны с производственными работами, которые запланировала Куйбышевская железная дорога на перегоне между Раевкой и Давлеканово. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Башкортостанская ППК».

22 мая электричка номер 7410, следующая по маршруту Раевка – Иглино, отправится со станции Раевка на 9 минут раньше обычного. Время отправления – 04.40, прибытие в Иглино – 07.43.

27 мая этот же поезд уйдет еще раньше – на 18 минут. Отправление из Раевки запланировано на 04.31, в Иглино он прибудет в 07.43.

Кроме того, поезд номер 6404 Раевка – Тавтиманово отправится на 11 минут раньше действующего расписания. Время отправления – 05.47, прибытие в Тавтиманово – 09.22. Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

