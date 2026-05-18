В Уфе мэрия изымает три аварийных дома на Вокзальной, Кольцевой и Ленина

Администрация Уфы продолжает расселять аварийные дома. Управление земельных и имущественных отношений опубликовало три решения об изъятии земельных участков и жилых помещений для муниципальных нужд. Под изъятие попали многоквартирные дома в Советском и Орджоникидзевском районах города. Адреса: Вокзальная, 25, Кольцевая, 113В и Ленина, 204. Ранее эти дома признали аварийными и решили снести.

«Службе расселения» поручили провести оценку изымаемой недвижимости и разослать собственникам проекты соглашений. Закон предлагает два варианта: денежная компенсация за изымаемые квадратные метры либо другое благоустроенное жилье с зачетом стоимости при мене.

Для тех, кто живет в этих домах по договору социального найма, чиновники обязаны подобрать другие благоустроенные квартиры по договорам соцнайма. Если жильцы откажутся переезжать добровольно, их выселят через суд. В документах указано, что решения об изъятии действуют три года со дня подписания.

