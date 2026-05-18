Уфа в 2027 году примет Всероссийский форум «Здравница»

На одной площадке соберутся ведущие отечественные и зарубежные специалисты по медреабилитации.

В 2027 году в Уфе состоится Всероссийский форум «Здравница» с участием десятков стран. Как сообщили в правительстве Башкирии, это самое главное профессиональное событие в санаторно-курортной сфере, где встретятся ведущие специалисты из России и других стран, занимающиеся медицинской реабилитацией и санаторно-курортным делом.

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская рассказала на оперативном совещании правительства, что Уфа победила в конкурсе на право проведения форума. Это будет первая международная «Здравница», в ней примут участие представители более 26 стран. По словам Натальи Полянской, у организаторов много планов.

- Нужно поднять имидж местных санаториев и сделать республику привлекательнее для других регионов. Власти готовы работать дальше, - сказала глава ведомства.

