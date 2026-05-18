Уфа
НовостиОбщество18 мая 2026 15:00

Жителей Башкирии ждет аномальная 32-градусная жара

Во вторник и среду воздух прогреется до +32 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Синоптики обещают сухую и солнечную погоду без осадков.

В ближайшие два дня в Башкирии сохранится жаркая и сухая погода. Как рассказали в Башгидрометцентре, во вторник, 19 мая, и в среду, 20 мая, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с востока, умеренный.

Ночью столбики термометров опустятся до +11...+16 градусов, на востоке республики будет прохладнее – до +6. Днем же воздух прогреется до +27...+32 градусов. Такая температура продержится оба дня.

