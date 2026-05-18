В Башкирии нашли мертвым пропавшего 27-летнего парня

Зуфар Байзигитов, которого искали с 24 марта, обнаружен мертвым.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 27-летнего Зуфара Агзамовича Байзигитова. Напомним, мужчина пропал в селе Старый Сибай Баймакского района еще весной. Его местонахождение было неизвестно с 24 марта 2026 года.

К сожалению, поиски завершились трагически: пропавшего нашли погибшим.

Волонтеры приносят искренние соболезнования родным и близким Зуфара.

