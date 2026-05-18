В Уфе с 1 июня начнут работать 9 официальных пляжей

Спасатели предупредили об опасности купания у крутых берегов и в местах с аншлагами «Купаться запрещено».

В Уфе с 1 июня стартует купальный сезон. В этом году для горожан откроют 9 официальных пляжей, которые расположены в разных районах столицы.

В Демском районе можно будет отдохнуть на пляже «Красивая поляна» на озере Красивое. В Калининском районе подготовили два пляжа: «Песчаный» на реке Уфе и «Гольфстрим» на озере Теплое. В Кировском районе откроется пляж «Солнечный» на реке Белой. В Ленинском районе будут работать сразу два пляжа на Белой – «Водник» и «Ак-Яр Затон». В Октябрьском районе купаться можно на трех пляжах: «Берег солнца» на реке Уфе, «Сипайловское Сочи» на Уфе, а также «Кашкадан» на одноименном озере.

Спасатели предупреждают, где купаться опасно для жизни. Во-первых, нельзя заходить в воду в местах, где стоят таблички «Купаться запрещено». Во-вторых, опасно плавать у крутых, обрывистых и заросших берегов, так как там дно часто засорено корнями и водорослями, в которых можно запутаться и утонуть. В-третьих, не стоит купаться на водоемах, где ходят суда. К ним нельзя подплывать близко: при движении кораблей возникает течение, которое может затянуть человека прямо под винт.

