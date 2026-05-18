В Октябрьском при пожаре в многоквартирном доме погиб 63-летний мужчина

В городе Октябрьский произошла трагедия, унесшая жизнь мужчины. Как рассказали в МЧС по Башкирии, в воскресенье, 17 мая, вечером в одной из однокомнатных квартир многоэтажного дома в 34-м микрорайоне загорелись домашние вещи. Прибывшие на место ЧП пожарные внутри нашли 63-летнего мужчину и сразу передали его бригаде скорой помощи, но, к сожалению, позже врачи констатировали его смерть.

Уточняется, что до приезда пожарных из здания сами выбрались 25 человек. Среди них было 7 детей.

Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа. Они выясняют, что стало причиной возгорания.

