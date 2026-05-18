Бастрыкин поручил доложить о деле ослепшей после инъекции девушки в Башкирии

Материалы дела пока находятся в органах МВД, но их могут изъять. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ситуации, которая попала в сюжет федерального телеканала. В эфире рассказали о трагическом случае: девушка в Башкирии полностью ослепла после того, как ей сделали инъекции у невролога.

По данному факту уже расследуется уголовное дело, но пока его ведут органы Министерства внутренних дел. Следственные органы СУ СК России по Башкирии направили в надзорное ведомство ходатайство, с просьбой изъять материалы дела и передать их для дальнейшего расследования следователям Следственного комитета.

Бастрыкин потребовал доложить ему и о ходе расследования, и по доводам, прозвучавшим в телесюжете.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.