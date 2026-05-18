В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим «черного неба»

Жителям советуют меньше времени проводить на улице и закрыть окна. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В трех городах Башкирии – Уфе, Стерлитамаке и Салавате – ввели режим неблагоприятных погодных условий, известный в народе как «черное небо». Это означает, что из-за определенных атмосферных явлений вредные выбросы от промышленных предприятий и автомобилей не будут рассеиваться, а станут накапливаться в приземном слое воздуха.

По данным Башгидрометцентра, режим неблагоприятных погодных условий второй степени продлится до 20 часов 18 мая. В этот период предприятия должны снизить объем выбросов, а жителям рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.

