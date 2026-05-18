НовостиОбщество18 мая 2026 3:32

С начала года минэкологии Башкирии выявило 650 нарушений в сфере охраны природы

Сотрудники ведомства провели 1180 проверок и выписали 104 штрафа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
276 нарушителей получили предупреждения, остальным пришлось заплатить штрафы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии выявили 650 нарушений природоохранного законодательства. За это время они провели 1180 проверок, большинство из которых касались экологии, геологии и особо охраняемых природных территорий.

По результатам проверок выписали 378 постановлений. Из них 104 штрафа на общую сумму 631 тысячу рублей и 276 предупреждений. Кроме того, чтобы не допустить новых нарушений, ведомство выдало 840 предостережений.

Напомним, в Башкирии в 2021 году по инициативе главы региона создали межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений. Это позволило усилить контроль за использованием природных ресурсов и снизить количество нарушений.

