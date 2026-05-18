Не страшнее других: инфекционисты Башкирии успокоили жителей из-за хантавируса

Случаи заражения хантавирусом зарегистрировали у граждан Испании, Франции, США и Великобритании.

В последние недели новостные ленты и мессенджеры заполонили пугающие сообщения о новом смертельном вирусе. В центре внимания оказался хантавирус. Поводом для паники стала трагедия на круизном судне, которое следовало из Аргентины на Канарские острова, где несколько человек заболели и скончались. Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила десять случаев заражения смертоносным штаммом под названием «Андес», но ни в России, ни в Башкирии этого вируса пока официально нет. Однако многие вспоминают, как быстро распространялся по планете COVID-19, и задаются вопросом: можно ли говорить о начале новой пандемии и что на самом деле представляет собой хантавирус?

Напомним, что хантавирус передается человеку через контакт с полевками, мышами или крысами – главным образом при вдыхании частиц их выделений. Сами грызуны не болеют, но становятся источником заражения, а вирус поражает легкие или почки. Диагностировать его на ранних стадиях трудно, потому что симптомы похожи на признаки многих других инфекций.

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов пояснил, что «нулевым пациентом» мог стать пожилой орнитолог из Нидерландов, который до поездки посещал места обитания грызунов в Аргентине. Он также успокоил жителей: хантавирусы известны давно, их существует около пятидесяти видов. Тот вид, который сейчас обсуждают, вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом – в народе ее называют «мышиной лихорадкой», а штамм «Андес», обнаруженный на лайнере, способен передаваться между людьми при тесном контакте.

– В России он не встречается, потому что его переносчик – длиннохвостый рисовый хомячок – у нас не обитает, – цитирует медика bash.news.

