С 1 июня родители в Башкирии смогут получить новую выплату

С 1 июня Отделение Социального фонда по Башкирии начнёт принимать заявления на новую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Это дополнительная мера поддержки семей с небольшими доходами. Получить её смогут родители, усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двоих и больше детей до 18 лет (или до 23, если ребёнок учится очно). Заявитель и дети должны быть гражданами России и постоянно жить в стране.

Размер выплаты считают индивидуально — он зависит от того, сколько НДФЛ родитель заплатил в прошлом году, и от суммы налога, который был бы начислен с того же дохода по ставке 6%. При назначении будут комплексно оценивать доходы и имущество семьи. Для заявлений, поданных в 2026 году, учтут доходы за 2025 год.

Социальный фонд Башкирии озвучил условия назначения выплаты:

- есть официальный доход, с которого платился НДФЛ;

- в семье воспитываются двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если учатся очно);

- среднедушевой доход семьи не превышает 23 673 рубля на человека (полуторакратный прожиточный минимум в Башкирии);

- родитель не должен быть должником по алиментам, а также не лишён и не ограничен в родительских правах.

Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября.

