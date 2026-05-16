Подросток тайком от родителей купил машину и попался полиции пьяным за рулем

Фото: ГАИ Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы минувшей ночью остановили отечественную легковушку. За рулём сидел несовершеннолетний студент без водительских прав и с признаками опьянения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

На место вызвали мать парня. При ней юношу отстранили от управления и составили протоколы по двум статьям: пьяная езда без прав и нарушение правил маневрирования. Машину забрали на штрафстоянку.

Сам студент рассказал, что купил автомобиль на свои накопления, родители не знали. Его матери теперь тоже грозит ответственность – штраф за плохое воспитание.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.