НовостиОбщество16 мая 2026 16:56

Подросток тайком от родителей купил машину и попался полиции пьяным за рулем

В Уфе подросток втайне от родителей купил авто и сел за руль пьяным
Владислав КАЗАНЦЕВ
Фото: ГАИ Уфы

В Орджоникидзевском районе Уфы минувшей ночью остановили отечественную легковушку. За рулём сидел несовершеннолетний студент без водительских прав и с признаками опьянения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

На место вызвали мать парня. При ней юношу отстранили от управления и составили протоколы по двум статьям: пьяная езда без прав и нарушение правил маневрирования. Машину забрали на штрафстоянку.

Сам студент рассказал, что купил автомобиль на свои накопления, родители не знали. Его матери теперь тоже грозит ответственность – штраф за плохое воспитание.

