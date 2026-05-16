Оборвались три жизни: спасатели сообщили о последствиях ночных пожаров

Фото: МЧС РБ

За минувшую ночь в Башкирии произошло три смертельных пожара: погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС и ГКЧС республики.

Первая трагедия случилась в Чишминском районе. В СНТ «Нефтяник» загорелись бревенчатый дом и баня. В ходе разбора завалов были обнаружены двое погибших – их личности устанавливаются.

Второй пожар с летальным исходом был зарегистрирован в Уфе. На улице Береговой огонь хватил строение, которое переоборудовали под бытовку. Во время тушения спасатели нашли 47-летнего мужчину без признаков жизни.

Причины пожаров устанавливает дознаватель МЧС Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.