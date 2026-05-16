Названо число преступлений за январь-апрель 2026 года в Башкирии: по этому показателю республика шестая в стране

В Башкирии за январь-апрель 2026 года зафиксировали 14 297 преступлений. Это на 4 888 меньше, чем за тот же период прошлого года – снижение составило 25,5%. Об этом со ссылкой на МВД России сообщило UfaTime.ru.

По всей стране число преступлений сократилось на 16,6% – до 527 106. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Москве (35 886), Московской области (21 138), Краснодарском крае (17 513), Санкт-Петербурге (16 576) и Челябинской области (15 075). Башкирия, соответственно, на шестом месте. Меньше всего преступлений – в Ненецком (202) и Чукотском (269) автономных округах.

