Спасатели обратились к жителям Башкирии с важным предупреждением

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС Башкирии обратилось к жителям с просьбой не купаться в водоемах, несмотря на установившуюся в регионе жару. Ведомство выпустило предупреждение в своих соцсетях.

– Купаться еще рано, резкий вход в холодную воду может вызвать холодовой шок и судороги. Большинство пляжей начнут работу не ранее 1 июня. Там будут дежурить спасатели, можно будет не бояться, что поранишься о корягу, дно проверяется водолазами, – говорился в заявлении МЧС.

Дневная температура воздуха в Башкирии в ближайшие дни в среднем будет составлять 25-30 градусов. Ночью будет +12, +17. Осадков не ожидается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.