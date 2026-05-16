Увезли из больницы: адвокат заявил, что у арестованного мэра Уфы принудительно взяли образцы волос

Фото: Ратмир Мавлиев

Сотрудники правоохранительных органов принудительно и с «применением физической силы» взяли образцы волос на экспертизу у арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева. По словам адвоката Марата Самойлова, 16 мая главу городской администрации увезли в отдел криминалистики из больницы, куда он попал с подозрением на сердечный приступ. Об этом юрист сообщил РИА Новости.

– 10 мая у него уже брали образцы биоматериалов, тоже принудительно. На эти действия мы подали в Советский суд Уфы жалобу. А 13 мая со ссылкой, что образцов недостаточно, пытались опять взять волосы в палате, но им было отказано. Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых, с участием ОМОНа. Будем отстаивать на суде свои права, – заявил Марат Самойлов.

Он добавил, что все происходящее фиксировал на видео и намерен предоставить записи в суде.

Напомним, Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля, его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Свою вину мэр Уфы категорически отрицает.

Ситуацию комментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что Мавлиев будет сохранять пост мэра пока его вина не будет доказана в суде.

Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но он смог обжаловать это решение в Верховном суде, и его перевели на домашний арест. 12 мая ему стало плохо – его госпитализировали в РКБ имени Куватова с подозрением на сердечный приступ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.