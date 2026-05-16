НовостиОбщество16 мая 2026 9:34

Очаг опасного заболевания выявили в Башкирии: введен карантин

В башкирском Иглино ввели карантин по бешенству
Владислав КАЗАНЦЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирском селе Иглино под Уфой объявили карантин по бешенству. Соответствующий указ 14 мая подписал глава республики Радий Хабиров.

Очаг инфекции обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Ореховой. Неблагополучным пунктом признали всю территорию населенного пункта.

На период карантина в Иглино запрещается лечить больной скот, ввозить и вывозить восприимчивых к болезни животных (если те не были вакцинированы в течение 179 до ввоза), проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Ветеринарная служба приступила к вакцинации собакам, кошкам, куньим, а также крупному рогатому скоту, овцам, козам и лошадям.

