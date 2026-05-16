Нет денег: в Уфе не смогут запустить фонтан

Фото: Рустем Хамитов

Фонтан на аллее имени Маргариты Куприяновой в Черниковке в этом году не запустят. На его ремонт в рамках благоустройства общественного пространства не определили заказчика. И источников финансирования у администрации тоже нет. Об этом сообщил начальник отдела по контролю за состоянием благоустройства Управления коммунального хозяйства мэрии.

– Как только будут определены ответственные лица и выделены необходимые бюджетные средства, информацию о сроках ремонта и запуска фонтана доведем до жителей, – передал чиновник.

Напомним, в начале года перед аллеей был открыт памятник Маргарите Куприяновой. Она была главным архитектором Черниковки.

