В Башкирии выставят трёхметровые бивни мамонта-великана из Якутии

Фото: vk.com / Пещера Шульган-Таш

В музее «Шульган-Таш» в Башкирии 16 мая откроется временная экспозиция гигантских бивней мамонта. Уникальные артефакты эпохи верхнего палеолита прибыли в республику ещё в феврале, а теперь их впервые покажут посетителям.

Пара бивней была найдена в Якутии и принадлежала мамонту-великану. Длина правого — 3,87 метра, левого — 3,69 метра, общий вес превышает 160 килограммов. На правом бивне заметны следы царапин: учёные предполагают, что животное было правшой и активно использовало его для раскапывания камней и брёвен.

Экспонаты приобрело частное учреждение «Культурный центр – музей Импульс» из Елабуги для будущего естественно-научного музея. На время строительства их передали Башкирии на временное хранение и экспонирование — до конца 2028 года.

В день открытия экспозиции, 16 мая, в 17:00 в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» пройдёт бесплатная экскурсия. Гости увидят древние артефакты и узнают подробности о жизни мамонтов.

