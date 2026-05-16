Законодатели отказались поддерживать учителей с досрочной пенсией в Башкирии: педагогам приходится самим отстаивать это право в суде

В Башкирии учителя вынуждены обращаться в суд, чтобы в их педагогический стаж засчитали республиканские праздничные дни

В Башкирии учителя вынуждены обращаться в суд, чтобы в их педагогический стаж засчитали республиканские праздничные дни. Их за 25 лет набирается больше 60 – это почти два месяца стажа. На проблему главе региона Радию Хабирову пожаловалась местная жительница.

– Каждый учитель, оформляя выслугу, судится с пенсионным фондом, суд добавляет [праздничные дни в стаж]. Разве судам больше нечем заняться? Можно же сделать, наверное, чтобы ПФ сразу их считал? Или это специально не меняется, чтобы у судов работа была? Да и учителям было чем развлечься? – говорится в обращении.

На жалобу ответило министерство труда Башкирии. В ведомстве заявили, что инициатива включить праздничных дней в стаж работы для назначения досрочной пенсии была внесена в трехстороннюю комиссию регионального парламента еще в прошлом году. Но законодатели её не поддержали.

