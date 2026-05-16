Названа доля жителей Башкирии, соблюдающих ЗОЖ

В Башкирии к апрелю 2026 года доля жителей, соблюдающих здоровый образ жизни, достигла 10,3%, со ссылкой на данные Минздрава сообщает UfaTime.ru. Речь идёт о тех, у кого при диспансеризации не выявили факторов риска: курения, нерационального питания, низкой физической активности и пагубного потребления алкоголя.

С начала года этот показатель в республике плавно рос: в январе и феврале он составлял 10%, в марте — 10,2%. При этом средний показатель по России в апреле — 11,7%.

Лидером по числу приверженцев ЗОЖ стала Чечня — 65,9%. С большим отрывом идут Адыгея (31,3%) и Калининградская область (30,4%). Аутсайдер — Чукотка, где лишь 3,6% жителей можно назвать ведущими здоровый образ жизни.

