«Зарежу тебя и ничего мне за это не будет»: мужчина во дворе напал на 20-летнюю девушку из-за замечания

В башкирском городе Ишимбае мужчина напал на улице на 20-летнюю девушку.

По данным в телеграм-канале «Честно говоря», инцидент произошел еще 5 мая во дворе улицы Машиностроителей – местный житель подошел к компании девочек и якобы стал приставать к одной из них. Сцену увидела 20-летняя девушка. Она попросила мужчину уйти и потребовала не курить при детях. Это его взбесило: он стал подходить к молодой горожанке, хватал за руку, пнул, толкнул и ударил по лицу. При этом он требовал от нее позвать родителей - по всей видимости думал, что она еще сама несовершеннолетняя.

На помощь девушке вышла мать одной из девочек. Женщина утверждает, что, когда она вмешалась в конфликт, мужчина ей угрожал.

– Он мне ножом начал угрожать в подъезде. Сказал: «Зарежу тебя и ничего мне за это не будет», – цитирует женщину «Честно говоря».

На место происшествия была вызвана полиция. МВД Башкирии прокомментировало инцидент.

- Поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ходе конфликта с мужчиной ей были причинены телесные повреждения. Конфликт произошёл на почве сделанного замечания о курении в общественном месте, после чего между сторонами возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину, – передали в полиции.

Против мужчины было заведено административное дело о побоях. Назначена судмедэкспертиза. В МВД уточнили, что несовершеннолетние не пострадали.

