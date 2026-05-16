ГАИ Башкирии проводит массовые проверки водителей на трёх трассах

В Башкирии проходят массовые проверки водителей. Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС дежурят на нескольких участках федеральных и региональных трасс.
Под вниманием инспекторов находятся автодороги
- М-5 «Урал» (1317 и 1513 км);
- Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (229 км);
- Р-240 «Уфа — Оренбург» (198 км).
Начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов попросил водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.