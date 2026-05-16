В Башкирию придет 30-градусная жара

Ночные температуры составят +10...+15 градусов.

В ближайшие три дня, с 16 по 18 мая, в Башкирии осадков не ожидается. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

В субботу, 16 мая, ветер подует с востока и юго-востока, умеренный, а днем в отдельных местах порывистый. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В воскресенье, 17 мая, характер погоды не изменится. Осадков по-прежнему не будет. Ветер сохранит восточное направление, умеренный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 градусов, на востоке республики похолодает до +5. Днем снова +25...+30.

В понедельник, 18 мая, существенных перемен не случится. Дождей не предвидится. Ветер останется восточным, умеренным, днем местами порывистый. Ночью +10...+15, на востоке до +5, днем +25...+30.

