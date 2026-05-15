Республиканских сельхозтоваропроизводителей приглашают представить свою продукцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные, 16 и 17 мая, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Жители и гости города смогут купить продукты питания и овощи напрямую у башкирских производителей.

В субботу и воскресенье торговля развернется на трех площадках: на участке автодороги по улице Правды (от Ухтомского до Мусы Джалиля), по адресу улица Рабкоров, 20, а также перед Дворцом спорта.

Организаторы приглашают всех желающих республиканских сельхозтоваропроизводителей представить свою продукцию.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.