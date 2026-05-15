НовостиОбщество15 мая 2026 15:40

В Башкирии утвердили выплаты охотникам за добычу медведей, волков и лисиц

За бурого медведя можно получить 50 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Постановление подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии утвердило порядок выплаты денег охотникам за добычу бурых медведей, волков и лисиц. Постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Такую меру ввели, чтобы регулировать численность хищных животных.

За отстрел установили следующие премии: 50 тысяч рублей за одного бурого медведя, 30 тысяч рублей за волка и 3 тысячи рублей за лисицу. Выплатами займется министерство природопользования и экологии Башкирии. При этом общий лимит вознаграждений могут менять в течение года, так как все зависит от того, сколько денег заложено в годовом бюджете минэкологии.

Чтобы получить деньги, охотник должен подтвердить добычу. Для этого нужно привезти тушу или хотя бы шкуру животного в районную ветеринарную станцию, где ее освидетельствуют.

