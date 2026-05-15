В Башкирии перед ЕГЭ активизировались мошенники

Выпускников просят не платить за «гарантированный результат» и не передавать личные данные по телефону.

В преддверии основного периода ЕГЭ-2026 в интернете заметно активизировались мошенники. Они продают выпускникам контрольно-измерительные материалы или «слитые ответы», которые якобы будут использоваться на предстоящих экзаменах. Школьникам все чаще предлагают купить задания за деньги.

Однако в Рособрнадзоре напомнили, что утечка экзаменационных материалов невозможна. Это исключают действующие организационные и технологические процедуры. Контрольно-измерительные материалы разрабатывают в охраняемом помещении с видеонаблюдением, записью переговоров и блокировкой любых несанкционированных действий на компьютерах. Доступ в это помещение строго ограничен, а личную электронику туда заносить запрещено.

В ведомстве также отметили, что по каждому предмету создают множество вариантов. Их шифруют, автоматически распределяют по регионам и часовым поясам, а затем передают по защищенным каналам связи. Расшифровывают материалы только за 30 минут до начала экзамена. Для расшифровки и печати нужны сразу два ключа: электронный токен у члена государственной экзаменационной комиссии и специальный пароль, который получают по защищенному каналу за полчаса до старта ЕГЭ.

В Рособрнадзоре пояснили, что никто не знает, какой именно вариант попадет в конкретный пункт проведения экзаменов. Варианты заданий различаются в зависимости от часового пояса, поэтому так называемые «сливы с Дальнего Востока» никак не могут соответствовать тем вариантам, которые выдают в других регионах.

В связи с этим выпускников и их родителей настоятельно просят не платить за любые услуги, связанные с обещанием готовых ответов или гарантированного результата. Такие действия незаконны и оборачиваются лишь потерей денег. Также не следует передавать третьим лицам свои персональные данные, пароли и коды подтверждения из смс-сообщений, даже если собеседник представляется сотрудником технической службы ГИА. Уполномоченные организации никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. А на портале Госуслуг советуют включить двухфакторную аутентификацию, чтобы никто не смог получить несанкционированный доступ к личным данным.

