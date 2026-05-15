Четыре семьи из Башкирии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Летом четыре семьи из Башкирии отправятся в Москву, чтобы побороться за главные призы конкурса «Это у нас семейное» и представить там свой родной край. В финал вышли семья Давлетовых и Садрисламовых, семья Гиззатуллиных и Черных, семья Зайнуллиных и Бакировых, а также семья Копейкиных, Никитиных и Некрасовых. Все они стали победителями полуфинала, который проходил в Уфе на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вместе с ними в следующий этап прошла еще 51 семья из Приволжского федерального округа.

Участники выполняли интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные общей темой «Быть семьей». Некоторые из испытаний посвятили культурному коду России – это ключевая тема второго сезона конкурса.

Например, семья Копейкиных, Никитиных и Некрасовых из города Бирска и села Калинники основала собственный семейный фольклорный ансамбль «Калинушка». Коллектив уже много раз становился лауреатом международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов. Сами участники отметили, что у каждого члена их семьи была своя особенная роль, но самое главное для них – это сплоченность, дружба и взаимопонимание.

