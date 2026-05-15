Два человека погибли, трое пострадавших: в Башкирии произошла страшная трагедия

Водитель ВАЗ-21099 и пассажирка «Приоры» скончались до приезда скорой помощи.

Днем 15 мая в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, примерно в 15:30 на 73-м километре автодороги Дюртюли – Нефтекамск столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-21099.

В ведомстве сообщили, что в результате аварии 49-летний водитель ВАЗ-21099 и 51-летняя пассажирка «Приоры» погибли на месте, к сожалению, скорая помощь не успела их спасти. Еще троих человек госпитализировали. Среди пострадавших – водитель «Лады Приоры», а также двое пассажиров ВАЗ-21099 в возрасте 56 и 52 лет.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося выясняются.

