Башкирия лидируют в стране по доле распроданных квартир в новостройках

В Дом.РФ подвели итоги первого квартала. Средняя распроданность квартир в многоквартирных домах к моменту их сдачи по всей России составила 76 процентов. Эксперты поясняют, что чем выше этот показатель на вводе, тем устойчивее баланс между спросом и строительством. Кроме того, квартиры, которые не продали в уже сданном доме, перестают считаться новостройками. На них больше не распространяются условия льготной ипотеки, а продать их становится сложнее, ведь свежее жилье намного дороже вторичного.

В десятке регионов-лидеров по объемам строительства средняя распроданность оказалась еще выше – 80 процентов. Самые высокие значения зафиксировали в Москве и Башкирии – по 88 процентов. На третьем месте оказалась Ленинградская область с показателем 84 процента.

Уровень продаж отличается и по отдельным домам. Например, квартиры в высотках покупают лучше. Но эксперты связывают это не с самими небоскребами, а с тем, что их строят в крупных городах, где спрос на жилье изначально выше.

