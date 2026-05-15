В аэропорту Уфы досрочно открыли обновленную галерею прилета

Реконструкцию завершили быстрее.

В уфимском аэропорту открылась обновленная галерея прилета, площадь которой составляет 800 квадратных метров. В пресс-службе отметили, что теперь, после досрочного завершения работ, пассажиры смогут быстрее и удобнее добираться из самолета до здания терминала.

Сократить сроки удалось за счет того, что строители трудились посменно, выходили на смены в выходные и праздничные дни. Генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев пояснил, что переустройство галереи прилета избавит прибывших пассажиров от необходимости подниматься на третий этаж и заметно сократит время их прохода в зону выдачи багажа.

Напомним, до 2030 года в столичной авиагавани планируют полностью обновить аэродромную инфраструктуру. На эти цели направят 1 миллиард рублей.

