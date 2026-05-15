Из-за книжной ярмарки «Китап-Байрам» в Уфе перекроют несколько улиц

С 24 мая по 3 июня закроют участки улиц Пушкина и Советской.

С 28 по 30 мая в Уфе состоится четвертая Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Из-за подготовки и проведения этого мероприятия в районе Советской площади введут ограничения для автомобилистов.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что с 20 по 23 мая закроют улицу Пушкина на отрезке от Цюрупы до Советской, а с 24 мая по 3 июня движение перекроют еще на двух участках: улица Пушкина от Советской до Ленина, а также улица Советская от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Маршруты общественного транспорта временно также изменят.

