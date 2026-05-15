В пруду Башкирии нашли тело пенсионера

В Аургазинском районе Башкирии произошел трагический случай: в деревне Старомакарово местные жители обнаружили на поверхности пруда тело 67-летнего мужчины. Погибшего извлекли из воды сами сельчане, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
По предварительным данным, рано утром он отправился на рыбалку и после этого не вернулся домой. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
Обстоятельства произошедшего выясняются следователями.
