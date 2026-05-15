В Уфе ищут 35-летнего неплательщика алиментов

В отношении должника, не платящего алименты, возбуждено исполнительное производство.

Бурзянское районное отделение судебных приставов разыскивает 35-летнего Михаила Котова, который не платит алименты. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по РБ.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство о взыскании денег на содержание ребенка. На сегодняшний день его задолженность по алиментам уже превысила 650 тысяч рублей.

Предположительно, Михаил Котов прячется в Уфе, а возможно, и в других районах Башкирии. Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится мужчина, просят позвонить по телефону 8 (347) 273-56-40.

